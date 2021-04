Nieoficjalnie: Rząd tylko trochę poluzuje obostrzenia

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że decyzje dotyczące obostrzeń w najbliższym czasie zostaną przedstawione w środę.

Przeczytaj: Jakie są warunki łagodzenia obostrzeń? Minister zdrowia odpowiada

Według źródeł Onetu rząd jest przerażony nieoficjalnymi statystykami i analizami, które wyraźnie wskazują na nadciągającą kolejną falę zachorowań i zgonów, a co za tym idzie – na bardzo realną groźbę zapaści systemu ochrony zdrowia.

Jak czytamy na portalu, „jest w zasadzie pewne, że rząd w środę nie zdejmie obecnego lockdownu, który będzie obowiązywał co najmniej kolejne dwa tygodnia wraz z weekendem majowym”. Zdecydowana większość dotychczasowych obostrzeń ma zostać utrzymana. Wyjątkiem mają być przedszkola i żłobki, które mogą zostać otwarte już od najbliższego poniedziałku. Zapowiadał to zresztą szef resortu edukacji Przemysław Czarnek. – Jeśli tendencja spadkowa się utrwali, od poniedziałku dzieci wracają do przedszkoli. Potem wracać do nauki stacjonarnej mają kolejne roczniki uczniów - mówił minister na antenie RMF FM.

Onet zaznacza, że Rada Medyczna przy premierze „bardzo ostrożnie” podchodzi do wznowienia zajęć stacjonarnych nawet najmłodszych roczników, z klas 1-3.