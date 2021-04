Paszporty covidowe. Europoseł Lewicy: Kto nie chce być zaszczepiony, powinien ponosić konsekwencje

- Warunkiem przyjazdu gości jest oczywiście rozsądny poziom bezpieczeństwa pandemicznego. Ten rozsądny poziom bezpieczeństwa pandemicznego skąd może pochodzić? Otóż może być odczytany z tego paszportu, gdzie będzie napisane, kto to jest, kiedy był zaszczepiony, jaką szczepionkę przyjął, ewentualnie czy przechodził już koronawirusa - oświadczył polityk Lewicy.

W Komisji Europejskiej trwają prace nad wprowadzeniem tzw. paszportów covidowych. Jak pisała "Rzeczpospolita" , dyskusje na temat odpowiednich przepisów toczą się na forum specjalnie powołanej grupy roboczej Rady UE. Polskie władze są za projektem, który miałby zostać wprowadzony do 25 czerwca.

Według polskiej konstytucji, wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. "Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny" - głosi art. 32.

Europosłowi zwrócono w Polsat News uwagę, że nie wszyscy mają możliwość zaszczepienia się i nie wszyscy chcą przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19.

- Nie można nadużywać tzw. swobody w imię szkodzenia innym. Jeżeli ktoś nie chce być zaszczepiony, to powinien ponosić konsekwencje tego, że nie chce być zaszczepiony i nie zarażać ewentualnie innych - odparł Liberadzki.

- Ja chciałbym bardzo wyraźnie opowiedzieć się za tymi, którzy chcą być zaszczepieni, za tymi, którzy chcą bezpiecznie funkcjonować i opowiedzieć się za normalizacją funkcjonowania gospodarki - mówił.



- Idea jest następująca, że każdy ma elektronicznie - czy to w telefonie, czy ewentualnie w jakimś innym nośniku, nie wiemy w tej chwili, nad tym pracujemy - informacje. Przyjeżdża do hotelu czy przekracza granice i tam wiadomo, że jest zaszczepiony - dodał.

- My chcemy tam zamieścić rodzaj szczepionki. Jeżeli szczepionki, które są uznane przez UE, przekraczamy granicę bez problemu. Ale są również szczepionki nieuznane przez UE, jak chociażby słynny Sojuz V (Sputnik V - red.), którym szczepią się Węgrzy, ale nie tylko, Włosi również korzystają; więc to będzie sprawa uznania przez polskie władze, czy osoba zaszczepiona właśnie tym Sojuzem czy chińską szczepionką będzie mogła wjechać do Polski, być traktowana jak osoba zaszczepiona - mówił europoseł Lewicy.