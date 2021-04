Paszporty covidowe. Więcej Polaków "za" niż "przeciw"

– Pomysł wprowadzenia tzw. zielonych certyfikatów jest dobry, także dlatego, że przyspieszy szczepienia. Jednak sądzę, że będzie bardzo trudno wdrożyć go w życie. To wymaga bowiem stworzenia kolejnego dokumentu zawierającego dane osobowe. I taki dokument będzie nawet ważniejszy niż dowód osobisty czy paszport. Myślę, że będzie dużo głosów przeciwnych pomysłowi – mówi nam poseł Bolesław Piecha z PiS, były wiceminister zdrowia i wiceszef sejmowej Komisji Zdrowia.

Jego zdaniem inna trudność polega na tym, że w Unii nie ma granic, podróżujemy bez paszportu. – Tymczasem po wejściu zielonych certyfikatów musiałyby być wprowadzone kontrole – wskazuje poseł Piecha. – Ponadto, jeśli ktoś jest zaszczepiony, to wcale nie znaczy, że jest absolutnie niepodatny na różne innego rodzaju nadkażenia. Jeszcze gorzej wygląda to w kontekście negatywnego testu, jaki trzeba wykonać do 72 godzin przed przekroczeniem granicy (koszty pokrywa podróżujący). Dziś ten wymóg stosują wszystkie kraje UE. Ale wynik ma „krótki termin ważności".

– Za trzy dni się okaże, że ta osoba jest zakażona, i żeby to miało sens, test taki podróżny powinien wykonać co trzy dni – tłumaczy prof. Włodzimierz Gut, wirusolog, doradca głównego inspektora sanitarnego. Tak jest w Wielkiej Brytanii, która w ciągu dziesięciu dni (drugiego i ósmego dnia po przyjeździe ) wymaga wykonania kolejnych testów na Covid-19.

Szczepienie w Polsce odbywa się przez e-rejestrację, dane osób trafiają do bazy danych. Każdy zaszczepiony otrzymuje kod QR, którego nie można podrobić. To niezwykle ważne, bo jak alarmują analitycy firmy Check Point, w darknecie pojawiły się fałszywe świadectwa szczepień Covid-19. To nowy trend obok fałszywych negatywnych wyników testów covidowych czy szczepionek. Certyfikaty rzekomych szczepień od Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kosztują 200 dolarów za sztukę, z kolei za fałszywe testy Covid-19 z wynikiem ujemnym trzeba zapłacić 25 dolarów.