Konfederacja wnioskuje o kontrolę NIK w Ministerstwie Zdrowia

- Wnioski do prokuratury muszą być podparte solidnym materiałem dowodowym. Uważamy, że ten materiał dowodowy może zebrać Najwyższa Izba Kontroli - powiedział we wtorek Robert Winnicki.

- Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której system ochrony zdrowia został sparaliżowany i to było główną przyczyną zwiększonej śmiertelności w ubiegłym roku - dodał. Czytaj także: Wiceminister zdrowia przyznaje: Po lockdownie więcej chorych na raka

Poseł Artur Dziambor (Partia KORWiN) zwrócił uwagę na sytuację w edukacji. - Młodzi ludzie mają ponad 30 tygodni poza szkołą. Przypomnę, że ten rocznik, który teraz zdaje np. matury czy egzamin ósmoklasisty to rocznik, który w poprzednim roku szkolnym, tym niecovidowym, miał jeszcze strajk nauczycieli, który trwał ponad miesiąc - powiedział. - To młodzi ludzie, którzy mają ponad rok nauki wycięty z życiorysu, rok nauki, który należy spisać na straty - dodał oceniając, że skutki tej polityki władz będą odczuwalne przez dekadę.



Kandydat na prezydenta Rzeszowa poseł Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) zapowiedział, że na ręce prezesa NIK Mariana Banasia złoży dokumentację "spraw szczególnie bulwersujących w dziedzinie dezorganizacji systemu opieki zdrowotnej, służby zdrowia, usług medycznych" na Podkarpaciu, "ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa".

Dodał, że chodzi m.in. o sprawę Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 i "przejrzystości-nieprzejrzystości procesów konkursowych tam prowadzonych", decyzji sejmiku woj. podkarpackiego o "ekstrawaganckich, z punktu widzenia niektórych radnych" zakupach oraz o "aferę NFZ w Rzeszowie".