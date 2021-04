Koronawirus. Rząd przedłuży obostrzenia? Dziś decyzje

- Wydaje mi się mało prawdopodobnym, aby do początku wakacji zaszczepić połowę populacji w sposób efektywny, już taki skuteczny, czyli dwiema dawkami, choć oczywiście zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej Polaków było zaszczepionych, ale przypomnę, jesteśmy uzależnieni od dostaw szczepionek - odparł Michał Dworczyk.

Szef KPRM był w radiowej Jedynce pytany, czy jeżeli do lata szczepionkę przeciw COVID-19 przyjmie połowa populacji, to w wakacje obostrzenia znikną, a m.in. hotele i restauracje będą mogły prowadzić działalność.

Ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzone przez rząd Mateusza Morawieckiego w związku z koronawirusem obowiązują do 9 kwietnia.

- Jeśli chodzi o decyzje dotyczące obostrzeń, to są one podejmowane na bieżąco, w odniesieniu do aktualnej sytuacji pandemicznej. Tak będzie m.in. dzisiaj. O godz. 10:00 zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i na nim zostaną podjęte te decyzje - oświadczył.

Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień poinformował, że decyzje w sprawie restrykcji przedstawi minister zdrowia Adam Niedzielski. - Dziś za wcześnie, żeby snuć tego rodzaju rozważania - zaznaczył.

Dworczyk nie ujawnił, kiedy odbędzie się konferencja ministra. Wcześniej rzecznik rządu Piotr Mueller mówił, że decyzje rządu w sprawie obostrzeń zostaną przedstawione w środę albo w czwartek.

- Tak naprawdę środowe dane w dużej mierze będą decydowały o tym, jakie decyzje będą podejmowane, aczkolwiek sytuacja epidemiczna w kraju jest na ten moment nadal bardzo ciężka, w związku z tym każdy wariant jest brany pod uwagę, zarówno pewnych korekt w obostrzeniach, ale również dalszego utrzymania i przedłużenia tych, które obowiązują dotychczas - oświadczył rzecznik.