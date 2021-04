Koronawirus. Prezydent Sopotu chwali Dworczyka, krytykuje Niedzielskiego

- Na Mazowszu wojewoda zamiast współdziałać z samorządami zabiera im szpitale. Wprowadzanie takiego centralizmu w czasie pandemii jest bardzo złe - stwierdził Karnowski nawiązując do działań wojewody Konstantego Radziwiłła i zastępowania dyrektorów szpitali pełnomocnikami Ministra Zdrowia.

- Wolałbym, by ten rząd miał twarz ministra Dworczyka, niż twarz ministra Niedzielskiego czy prezesa Kaczyńskiego - przyznał Karnowski.

- My pamiętamy co to był centralizm demokratyczny, socjalizm. Nie powinniśmy dalej centralizować Polski. Skupmy się razem i miejmy wspólny sukces w walce z pandemią, to jest najważniejsze - podkreślił Karnowski.

Prezydent Sopotu stwierdził również, że "karygodne" było rozpoczęcie rejestracji na szczepienia 40- i 50-latków w momencie, gdy niezaszczepione zostały wszystkie chętne osoby w wieku 60+.