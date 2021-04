Dworczyk: Program szczepień przyspiesza

Ma to być m.in. uproszczenie kwalifikowania do szczepień - pacjent będzie wypełniał prosty kwestionariusz, a konsultacja z lekarzem będzie miała miejsce tylko w przypadku wątpliwości.

Poszerzony zostanie dostęp do szczepień - w przypadku zagrożenia niewykorzystania szczepionek punkty szczepień będą mogły wzywać osoby, które maja wyznaczone późniejsze terminy.

Zwiększy się także pula zawodów z uprawnieniami do wykonywania szczepień. - Do tej pory kwalifikować mógł wyłącznie lekarz - była to polska specyfika - teraz lista zawodów będzie 10 razy większa. Dołączymy w ten sposób do wielu krajów europejskich, które w taki sposób prowadzą szczepienia i ma to pozytywny wpływ na ich tempo - mówił Dworczyk.

Dworczyk odniósł się do pojawiających się w mediach informacji dotyczących marnowania dużej ilości szczepionek.

Polityk zapewnił, że ze wskaźnikiem 1 zniszczona szczepionka na tysiąc Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie, jeśli chodzi o utylizację preparatów.

Jeśli chodzi o dostawy szczepionek, Dworczyk stwierdził, że wciąż są one zbyt małe i system wykorzystywany jest obecnie w zaledwie 40 proc.

Koordynator odniósł się do zapowiedzi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o tworzeniu przez samorząd punktów szczepień. Ma ich powstać 13 i dołączyć do już istniejących. Ma to spowodować szczepienie do 80 tys. osób tygodniowo.

- W zeszłym tygodniu mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jak działa rządowy program szczepień. Po tym jak miliony Polaków ucieszyło się, że program przyspieszył, okazało się, że to błąd systemu. Zależy nam, aby przyspieszyć szczepienia i pomóc mieszkańcom - mówił Trzaskowski. Dodał, że samorząd będzie gotowy w wyznaczonym terminie, natomiast działania punktów zależą od tego, czy rząd dostarczy szczepionki.

- Spróbujmy wznieść się ponad podziały i współpracować w sprawie szczepień - skomentował te słowa Dworczyk.- Gramy jako jedna drużyna. Spory polityczne się toczą, ale wyłączmy z nich cel zaszczepienia jak największej liczby Polaków.