Hierarchowie upomniani za nieprzestrzeganie limitów w kościołach

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził w środę, że w czwartek rano rząd poinformuje o nowych obostrzeniach, które będą obowiązywać przez najbliższe dwa tygodnie. Ma to związek nie tylko z liczbą zakażeń ale również z rosnącą liczbą łóżek i respiratorów zajętych przez chorych na Covid-19.

W nabożeństwach kościelnych od wielu miesięcy mogą uczestniczyć wierni w limicie 1 osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni świątyni. Zdaniem Onetu pod uwagę brany jest obecnie wariant, w którym podczas mszy nie będzie mogło się gromadzić więcej niż 5 osób - jak przed rokiem, w Wielkanoc. Możliwe jest także zamknięcie cmentarzy.

Rozmowy o nowych możliwych obostrzeniach w kościołach z Episkopatem prowadzi Adam Niedzielski - dodaje portal. W środę po południu minister zdrowia i bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, wydali wspólny komunikat, w którym zaapelowali „do wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach”.

„Trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia oraz życia Polaków. Wobec rosnącej liczby zakażeń nie można pozostawać obojętnym. Dziś potrzeba nam odpowiedzialności, zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej. Obok szczepionki jest to nasza najważniejsza broń w walce z epidemią. Dlatego o tę odpowiedzialność apeluje zarówno władza świecka jak i duchowna. Naszą wspólną troską jest dziś ochrona zdrowia i życia wszystkich Polaków, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Przestrzegając ich wykazujemy się troską o naszych rodaków. Najwyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego” - czytamy w komunikacie.

Minister Niedzielski i bp Niziński dodali, że apel „zostanie poparty pismem, skierowanym przez księży biskupów do wszystkich parafii z wyraźnym wskazaniem ścisłego przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych”.