Koronawirus. Rząd Johnsona z nadzwyczajnymi uprawnieniami do września

Izba Gmin zagłosowała za przedłużeniem nadzwyczajnych uprawnień rządu do września i zatwierdziła mapę drogową stopniowego łagodzenia obostrzeń w Wielkiej Brytanii w najbliższych trzech miesiącach.

Dużą większość jaką dysponuje w Izbie Gmin rząd Borisa Johnsona umożliwiła przedłużenie tzw. Ustawy Koronawirusowej (The Coronavirus Act) przyjętej rok wcześniej pomimo tego, że część parlamentarzystów partii rządzącej wyrażą wątpliwości co do tego czy gospodarcze i społeczne koszty lockdownu nie przewyższają zysków jakie jego wprowadzenie dało w walce z epidemią koronawirusa.

Na mocy ustawy rząd dysponuje nadzwyczajnymi uprawnieniami, pozwalającymi mu na zakazywanie organizowania protestów, zamykanie przedsiębiorstw, ograniczanie swobody poruszania się i nakazywanie izolacji osobom zakażonym koronawirusem.