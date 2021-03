Dworczyk: Brak podstaw do zawieszenia szczepień AstraZeneką

Dworczyk komentował fakt, że niektóre kraje - m.in. Austria, Dania, Norwegia, Łotwa, Estonia, Litwa czy Włochy i Rumunia - zawiesiły szczepienia preparatem AstraZeneki lub jej konkretnymi partiami.

Jest to spowodowane wystąpieniem kilkudziesięciu przypadków zakrzepicy u osób zaszczepionych tym preparatem, a których kilka zmarło. Nie ma jednak do tej chwili potwierdzenia, by problemy z krzepnięciem były związane ze szczepionką.