Koronawirus. Rzecznik rządu o szczepionkach z Chin: Trzeba szukać alternatywy

- Jesteśmy zobowiązani do tego, aby szukać wszystkich możliwości, stąd prośba do prezydenta Andrzeja Dudy - tak rzecznik rządu, Piotr Müller, tłumaczył dlaczego premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta z prośbą o poruszenie kwestii zakupu szczepionek z Chin w rozmowie z prezydentem Xi Jinpingiem.