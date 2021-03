Ministerstwo Zdrowia: Wskaźnik transmisji koronawirusa przestał rosnąć

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 170 nowych przypadkach koronawirusa i śmierci 32 osób zakażonych. W porównaniu z poprzednim poniedziałkiem dane oznaczają 28,9-proc. wzrost liczby zakażeń i 33,3-proc. wzrost liczby przypadków śmiertelnych.

- Kolejny dzień ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Nie jest to tak spektakularny wzrost jak w ubiegłym tygodniu, kiedy notowaliśmy po ponad 3 tys. przypadków więcej tydzień do tygodnia - dziś w granicach 1,4 tys. przypadków więcej niż w raporcie z poprzedniego poniedziałku - skomentował na konferencji prasowej rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że średnia dzienna liczba zakażeń liczona na podstawie danych z ostatniego tygodnia wzrosła do 12 750.

Koronawirus w Polsce - najnowsze dane:

Najwięcej zajętych respiratorów od trzech miesięcy

Zakażeń o blisko 30 proc. więcej niż przed tygodniem

- Co istotne, dynamika tydzień do tygodnia nam lekko wyhamowała. To nie jest spadek liczby zakażeń, ale wyhamowanie wzrostów - zaznaczył.