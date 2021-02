Szczyt wirusa na Słowacji. Minister chce otworzyć kościoły

Słowacja, wraz z Czechami, jest obecnie jednym z krajów najbardziej dotkniętych kolejną falą koronawirusa, w przeliczeniu na liczbę ludności. Bije smutne rekordy w liczbie osób hospitalizowanych i zgonów, spowodowanych przez Covid-19. Ponadto, ze względu na brytyjski wariant koronawirusa, do szpitali trafiają osoby z cięższym przebiegiem choroby, spadła też średnia wieku osób, wymagających opieki w szpitalu.



W niedzielę na Słowacji potwierdzono 3033 nowe zakażenia koronawirusem. Kolejnych 72 pacjentów zmarło, a łącznie na Słowacji zarejestrowano już 6577 ofiar pandemii. W szpitalach brakuje sprzętu medycznego. Na tragiczne statystyki wpływa też krytyczny niedobór wyszkolonego personelu. Na Słowacji umiera co drugi pacjent, podłączony do sztucznej wentylacji płuc, podczas gdy w Niemczech „tylko” co czwarty.

„A co by się stało, gdybyśmy pozwolili ludziom uczestniczyć w nabożeństwach - w ściśle określonych warunkach - i modlić się za wszystkich ludzi na Słowacji?” - zapytał tymczasem na swoim koncie na Facebooku Milan Krajniak, szef resortu pracy, spraw społecznych i rodziny. Minister stwierdził, że wierzy, iż modlitwa „do Boga naszych ojców i dziadków, aby chronił nas przed covidem i jak najszybciej uwolnił nas od covidu” pomogłaby „wszystkim - wierzących i niewierzącym”.