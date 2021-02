Od piątku do niedzieli każdy hotel może spodziewać się kontroli

- Ważne, że branże odmrażamy w reżimie sanitarnym. Pamiętajmy, w przypadku hoteli mówimy o 50 proc. zajętych pokoi, nie miejsc. Na stokach, an basenach, w saunach obowiązuje nas dystans. Pamiętajmy, że noszenie maseczek jest obowiązkowe w kinie, w teatrze i w hotelu, jeżeli opuszczamy pokój - mówił Andrusiewicz.

- Kieruję te słowa zarówno do Polaków, którzy zamierzają skorzystać z tych luzowań i odmrożonych sektorów gospodarki, jak i do prowadzących swoje biznesy. Szczególnie mam na myśli tutaj branżę hotelarską - mówił.

W związku z koronawirusem SARS-CoV-2 rząd PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski ograniczył prawa obywatelskie i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach częściowego łagodzenia obostrzeń od 12 do 28 lutego rząd Mateusza Morawieckiego zezwolił m.in. kinom, teatrom i hotelom na wznowienie działalności (z ograniczeniem liczby klientów mogących jednocześnie korzystać z danego miejsca). Restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane wyłącznie do pokoi.

- Bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że nasze zachowania wpłyną na to, jak będzie wyglądała rzeczywistość w Polsce po tym weekendzie, a właściwie po 7-10 dniach od tego weekendu - oświadczył.

- Tu jest ponawiany gorący apel do wszystkich wyjeżdżających na weekend, do korzystających z uroków zimy i ze stoków narciarskich, ale i do wszystkich branż, które zaczynają przyjmować klientów - powiedział. - Daliśmy sobie dwa tygodnie na zweryfikowanie tego, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość covidowa po wprowadzeniu tych luzowań - dodał.

- Jeżeli zachowamy się nieodpowiedzialnie, wrócą restrykcje. Więc jeżeli chcemy przyjmować klientów, to pamiętajmy o rygorze sanitarnym - mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Andrusiewicz przekazał, że minister zdrowia Adam Niedzielski rozmawiał z Głównym Inspektorem Sanitarnym. - Ustalili, że ten weekend będzie weekendem pod szczególnym nadzorem, tzn. inspekcja sanitarna będzie dość dokładnie kontrolować zasady reżimu sanitarnego w hotelach w całym kraju - poinformował.

- Od dzisiaj do niedzieli każdy hotel, każda placówka wynajmująca pokoje może się spodziewać inspekcji - podkreślił.

Rzecznik stwierdził, że kontrole nie są po to "żeby utrudniać komukolwiek życie". - To jest po to, żeby ratować życie i zdrowie ludzi - powiedział.