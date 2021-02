Polska 2050: 114 dni temu rząd zamknął gastronomię na dwa tygodnie Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Z dnia na dzień to można sobie zrobić kanapkę do szkoły, a nie zamykać albo otwierać gospodarkę - powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia, krytykując postępowanie rządu w sprawie obostrzeń. Senator Jacek Bury odniósł się do zapowiedzi działań prokuratorów wobec wznawiających działalność przedsiębiorców. - To jest po prostu granda, to ściganie obywateli za to, że próbują zarobić uczciwie na chleb - ocenił.