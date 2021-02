Holandia: Rząd wprowadził godzinę policyjną, teraz pisze prawo

Wprowadzenie przez holenderski rząd pierwszej od czasu II wojny światowej godziny policyjnej w kraju doprowadziło do zamieszek. Godzina policyjna obowiązuje w Holandii od 21 do 4:30 a jej celem jest spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w kraju.

Godzina policyjna obowiązuje w Holandii od 23 stycznia. W lutym rząd przedłużył czas jej obowiązywania do co najmniej 3 marca wyjaśniając, że doprowadziła ona skutecznie do zmniejszenia liczby interakcji społecznych.

Jednak przed kilkoma dniami sąd w Hadze uznał, że godzina policyjna została wprowadzona niezgodnie z prawem, ponieważ rząd - zdaniem sędziego bezpodstawnie - wprowadził to rozwiązanie w trybie nadzwyczajnym.

Sędzia uznał, że wprowadzenie godziny policyjnej nie było "pilną koniecznością" uzasadniającą pominięcie normalnego procesu legislacyjnego.

- Godzina policyjna stanowi daleko idące naruszenie prawa do swobodnego przemieszczania się, prywatności i ogranicza pośrednio wolność gromadzenia się i prawo do demonstrowania - wyliczał sędzia.