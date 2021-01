Rząd zmienia kolejność szczepień. "Korygujemy błąd"

Szef Kancelarii Premiera poinformował, że w Polsce zaszczepiono przeciw koronawirusowi ponad 541 tys. osób. - Do dzisiaj zarejestrowało się ponad 669 tys. seniorów powyżej 80. roku życia - przekazał Michał Dworczyk.

- Redukcje dostaw wpłynęły na zaburzenie balansu, który chcieliśmy utrzymywać, czyli połowy dawek przetrzymywanych w magazynach - dodał.

- Od kilku dni trwa debata na temat kolejności szczepień. Korygujemy błąd i przedstawiamy etap pierwszy szczepień - powiedział Dworczyk.

- Część 1A etapu I szczepień to seniorzy pow. 80 r.ż. Część 1B to osoby z chorobami przewlekłymi, 1C to przedstawiciele służb mundurowych - dodał.