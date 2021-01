Polska kupuje szczepionki przeciw COVID dla ponad 40 mln osób

- Wczoraj dostaliśmy zaktualizowany harmonogram dostaw. Tam jest potwierdzone, że tylko ten tydzień będzie miał wyraźną obniżkę dostawy szczepionki, a od okolic 15 lutego będzie oddawane to, co nie było w dostawie z tego tygodnia - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany w TVN24 o dostawy.

Ostatnia dostawa szczepionek firm Pfizer i BioNTech do Polski była niższa od zapowiadanej. Koncerny mają zwiększyć moce produkcyjne, a w przyszłym tygodniu dostawy mają być zwiększone.

- Mamy jeszcze kwestię dodatkowych zakupów u Pfizera, które poprzez mechanizm europejski wykonaliśmy. Tutaj w ciągu roku 2021 zadeklarowaliśmy chęć nabycia dodatkowych blisko 24 milionów dawek szczepionek, mówię poza tym standardowym kontraktem, jaki jest z Pfizerem - oświadczył szef resortu zdrowia.

Kiedy te dawki dotrą do Polski? - Wstępnie mamy informację, że z tych 25 milionów, 10 mln będzie w pierwszym półroczu, a 15 w drugim - powiedział minister.

Pytany o kupno szczepionki od Pfizera Adam Niedzielski stwierdził, że Polska kupiła "dokładnie tyle, ile wynika z naszego parytetu" ludnościowego w Unii Europejskiej, który wynosi 8,4 proc.

- Zarówno w dodatkowych stu milionach wzięliśmy te osiem z kawałkiem milionów, a w dodatkowych dwustu milionach - wzięliśmy szesnaście milionów - mówił.

- Dla nas najważniejsze jest, żeby to były dostawy czym prędzej - zaznaczył Niedzielski.

- Doliczając ten dodatkowy zakup Pfizera, to my będziemy mieli zakontraktowane ponad 80 mln dawek szczepień, co oznacza, że będziemy mieli szczepionki - bo jedna z nich jest jednodawkowa - na ponad 40 mln Polaków, czyli w gruncie rzeczy więcej, niż mamy obywateli, a szczepimy przecież tylko dorosłych, których populacja wynosi 31 mln - oświadczył minister. Dodał, że "rząd nie oszczędza".

- Rząd nawet inwestuje w ten sposób, że kosztem tego, żeby mieć więcej szczepionek staramy się je mieć troszeczkę wcześniej. Po to robimy dodatkowe zakupy, bo z punktu widzenia zabezpieczenia obywateli moglibyśmy w ogóle tych zakupów nie dokonywać, ale ponieważ jest szansa, że Pfizer nie jest papierową szczepionką, tylko realną, dostarczaną, sprawdzoną już też na skalę światową, więc kupujemy więcej, mimo że zabezpieczenie wszystkich obywateli było jeszcze przed tymi dodatkowymi zakupami - oświadczył.