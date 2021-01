Dr Szarowska: Mówienie o tym, że epidemia mija, jest po prostu bzdurą

Dr Szarowska zwróciła uwagę, że rozpoczęcie akcji szczepień i zainteresowanie nimi Polaków „to jest pierwszy znak, że mamy szanse wygrać z tą epidemią”. - To są dobre wiadomości, że jest szansa na to, że przekonamy coraz więcej społeczeństwa do tego, że trzeba się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Jest to dobra wiadomości i mam nadzieje, że ta liczba z każdą minutą będzie rosła, aż obejmie nasze zaplanowane przynajmniej 70 proc. społeczeństwa - mówiła w piątek w TVP Info.

Pełnomocnik dyrekcji CSK MSWiA ds. Covid-19 pytana o to, jak spowolnienie dostaw preparatów, zapowiedziane przez firmę Pfizer, wpłynie na akcję szczepień, stwierdziła, że „jeśli chodzi o pierwsze grupy i to, co już jest zaplanowane do szczepień, to nie przewiduje jakiegokolwiek zwolnienia”. - Są szczepionki dla osób, które są u nas zarejestrowane i jak najbardziej rozpoczynamy od niedzieli szczepienia już drugą dawką, a od poniedziałku kontynuujemy nasz program - wyjaśniała.

Specjalistka chorób zakaźnych apelowała jednak, by nie lekceważyć pandemii. - Mój oddział, na którym ja pracuję, jest aktualnie zajęty przez pacjentów w bardzo ciężkim stanie. Niestety ponad 50 proc. z nich jest pacjentami w stanie terminalnym i przeraża mnie to. Jestem świeżo po dyżurze - skończyłam go dzisiaj rano - i widziałam jaki zestaw pacjentów (tak to się brzydko mówi u nas na oddziale), miałam dzisiaj pod opieką - pacjenci, którzy są w bardzo ciężkim terminalnym stanie, którym nie będę w stanie pomóc. I teraz mówienie o tym, że epidemia mija, że nic złego już więcej nas nie spotka, że możemy wrócić do życia, jest po prostu bzdurą. Epidemia trwa dalej - podkreśliła.

- Ta choroba - owszem, tylko w kilku procentach, ale jest chorobą śmiertelną. Te zachorowania, które doprowadzają do ciężkiego zapalenia płuc, będą konsekwencjami na całe życie dla tych osób, które się z tą chorobą zetkną i niestety będą śmiertelne dla części z nich. Będziemy to powtarzać do końca epidemii - powiedziała.

Lekarka namawiała, by nie bać się szczepionki przeciw Covid-19. - Jest to nowoczesna, dobra szczepionka. Jest to szczepionka mRNA, która będzie stanowiła już w najbliższych latach, podstawę wszystkich leków. Będzie to naprawdę rewolucja w medycynie i dobrze, że już w tym momencie mamy dostępne pierwsze preparaty na bazie mRNA. Już niedługo oswoimy się z nimi i będziemy widzieć, jak te preparaty bardzo mocno zmienią nasze życie - mówiła dr Agnieszka Szarowska.