Krzysztof Bosak: Obostrzenia niesprawiedliwe. Rząd nie szanuje prawa

W opinii posła "działaniami rządu, wbrew temu co rząd chciałby sygnalizować społeczeństwu, nie rządzi żadna logika". - Nie niszczmy ludziom życia pod pretekstem szantażu emocjonalnego, że przez to będą umierali inni. Jeżeli w tej chwili ktoś umiera, to dlatego, że jest niewydolność w systemie ochrony zdrowia. I ludzie umierają także na inne choroby niż ten nieszczęsny COVID-19 - stwierdził.

Bosak odniósł się także do sprawy przedsiębiorców, którzy otworzyli swoją działalność mimo obostrzeń związanych z pandemią. - Widać, że przedsiębiorcy są zachowawczy - powiedział. - Gdyby było dużo, to by dziesiątki tysięcy przedsiębiorców przystąpiło do tego, ale zupełnie mnie to nie dziwi. Ale zupełnie mnie to nie dziwi, bo są zastraszani - dodał. - Założony przez liderów Konfederacji (...) Kongres Polskiego Biznesu organizuje zbiórkę publiczną na pomoc prawną dla przedsiębiorców, którzy w ten sposób są represjonowani przez nieprawomocnie wprowadzone ograniczenia - zaznaczył. Zdaniem polityka "obostrzenia nakładane przez rząd są nie tylko niesprawiedliwe, ale i niekonstytucyjne". - Rząd swoimi kolejnymi działaniami udowadnia, ze nie szanuje prawa - ocenił.