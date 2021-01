Niedzielski: Rozważamy ograniczenia dla niezaszczepionych

- Nie dotyczy to oczywiście nagłych i krytycznych sytuacji - zapewnił.

Minister zdrowia stwierdził, że takie profity dla zaszczepionych miałyby polegać na tym, że tylko osoby zaszczepione miałyby mieć uproszczony dostęp do niektórych świadczeń medycznych.

Natomiast, jeśli większości Polaków do szczepień nie uda się przekonać, rząd rozważa opcje odwrotną: ograniczenie dostępu do różnych usług publicznych dla niezaszczepionych.

- Podobnie, jak dzieje się to w wielu krajach - oświadczył.

Pytany, kiedy zamierza się zaszczepić, Niedzielski odpowiedział, że nie poza kolejnością. Argument, że może być posądzony o to, że się boi, minister zdrowia stwierdził, że w każdej sytuacji zostanie skrytykowany.

- Jak zaszczepię się pierwszy, to będzie, że politycy pchają się bez kolejki. Jak się pierwszy nie zaszczepię, to znowu dam paliwo tym, którzy twierdzą, że to jest niebezpieczne i mam jakieś ukryte powody - powiedział.

Szef resortu zdrowia przypuszcza, że zaszczepi się w okolicach wakacji, gdy temat szczepionej będzie "oklepany".

- I nie będzie popytu na to, żebym występował w towarzystwie igły przed kamerami - stwierdził.