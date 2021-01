Rząd zmienia zdanie. Dzieci mogą wyjść na dwór bez opieki

Podczas wspólnej z ministrem zdrowia konferencji prasowej Dworczyk zapewnił, że liczba szczepionek, które zostały "zmarnowane", o czym donoszą media, jest znikoma - to zaledwie 26 dawek na ponad 500 tys. zaszczepionych osób.

Minister @michaldworczyk w #KPRM: Do wczoraj, do godz. 18, zaszczepiono 50 391 osób. W mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje, jakoby duże ilości szczepionki marnowały się. Wyłącznie 26 dawek szczepionki zostało zutylizowanych. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 4, 2021

Dworczyk przekazał, że do zaszczepienia w grupie "0" jest ok. milion osób, w grupie 1. - 10 mln.

Do końca pierwszego kwartału do Polski dotrze 5 mln 880 tys. dawek szczepionki, co pozwoli na zaszczepienie ponad 2 mln 940 tys. osób.

Minister @michaldworczyk w #KPRM: Nie wszystko jest w naszych rękach. Jedną ze zmiennych jest dostawa szczepionek. Przez pierwsze 3 miesiące możemy liczyć na dostawy 3 producentów: Pfizer, Moderna i CureVac. To daje łącznie 5,88 mln dawek i ok 2,94 mln osób zaszczepionych. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 4, 2021

Szef KPRM zauważył, że stosunkowo niewielka liczba zaszczepionych w Polsce wynika z okresu świątecznego i noworocznego. Mimo to, twierdzi polityk, nasz kraj jest na poziomie średniej światowej, jeśli chodzi o dynamikę szczepień.