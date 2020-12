Nowy wariant koronawirusa. Eurotunel częściowo zamknięty

W związku z sytuacją kolejne państwa decydują się na wprowadzenie ograniczeń w podróżowaniu z Wielką Brytanią. Do Niemiec, Włoch, Holandii, Irlandii, Austrii, Rumunii, Belgii i Bułgarii dołączyła Francja, która od północy przez 48 godzin nie będzie wpuszczać na swe terytorium osób przybywających z Wielkiej Brytanii.

Przypadki zakażenia nowym wariantem koronawirusa potwierdzono we Włoszech, Danii, Holandii i Australii.

Po tym, jak władze Francji zapowiedziały wprowadzenie zakazu, operator Eurotunelu ogłosił, że dostęp do terminalu w Folkestone w Anglii zostanie zamknięty o godz. 22:00 czasu miejscowego.

"Klientów z Wielkiej Brytanii z rezerwacjami (na czas po godz. 22:00) prosimy o nieprzybywanie do terminalu, ponieważ nie będą mogli dostać się do Francji" - czytamy na oficjalnej stronie Eurotunelu. Pociągi wciąż będą kursować z Calais do Folkestone.

W poniedziałek wstrzymane zostaną połączenia kolejowe Eurostar między Londynem, Brukselą i Amsterdamem.