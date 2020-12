WHO: Nowy wariant koronawirusa nie powoduje większej liczby zgonów

Wielka Brytania zgłosiła nowy wariant koronawirusa, który według urzędników przenosi się szybciej, ale jak dotąd nie było dowodów na to, że wpłynie na przebieg choroby lub śmiertelność - powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia.

Tedros Ghebreyesus dodał, że z przekazanych danych wynika, iż w Wielkiej Brytanii odnotowano wzrost zakażeń wywołany przez nowy wariant.

- Najważniejsze jest to, że musimy powstrzymać rozprzestrzenianie się wszystkich wirusów SARS-CoV-2 tak szybko, jak to możliwe. Im bardziej pozwalamy mu się rozprzestrzeniać, tym więcej możliwości ma do zmiany - uważa szef WHO.