USA: W pierwszym kwartale zaszczepić 100 mln osób

- Do końca pierwszego kwartału 2021 roku uodpornilibyśmy 100 mln ludzi - powiedział dr Moncef Slaoui w rozmowie z Fox News.

Amerykańskie władze chcą do końca roku podać 40 mln dawek szczepionki. Kolejnych 50 do 80 mln dawek ma być podanych w styczniu. Podobna liczba ma trafić do pacjentów w lutym.

Opracowane szczepionki wymagają podania dwóch dawek.

W piątek amerykańska federalna Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do użycia szczepionkę na koronawirusa firmy Pfizer. Szczepienia w USA rozpoczną się w najbliższych dniach.