Koronawirus. Włosi wprowadzą "świąteczny" lockdown? Cały kraj "czerwoną strefą"?

Po złagodzeniu części obostrzeń włoskie galerie handlowe zapełniły się w niedzielę. Tego dnia we Włoszech zmarły na COVID-19 484 osoby.

W sobotę pod względem liczby zgonów chorych na COVID-19 Włochy wyprzedziły Wielką Brytanię stając się krajem Europy z największą liczbą zgonów osób zakażonych.

Teraz włoski rząd rozważa wprowadzenie w całych Włoszech czerwonej strefy od 24 grudnia do - co najmniej - 2 stycznia, przedłużając obowiązywanie godziny policyjnej, ograniczając swobodę poruszania się oraz doprowadzając do zamknięcia sklepów (poza spożywczymi), barów i restauracji w weekendy i święta - podają włoskie media.