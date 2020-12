Szef Pentagonu zaszczepiony na COVID-19

W sieci opublikowano wideo, na którym szef Pentagonu Christopher Miller wita się z pielęgniarką, która szczepi go przeciw COVID-19. - To wszystko? Daj spokój! To wcale nie bolało - żartuje po wykonanym zastrzyku. Nagranie ma zachęcić Amerykanów, aby również się zaszczepili.

Pentagon poinformował w ubiegłym tygodniu, że najwyżsi rangą wojskowi zostaną zaszczepieni dobrowolnie i publicznie, aby zapewnić o skuteczności i bezpieczeństwie szczepionki.

Grupą, która jest szczepiona w Stanach Zjednoczonych priorytetowo, to pracownicy służby zdrowia. Pierwszą w USA osobą, która otrzymała szczepienie, jest Sandra Lindsay, pielęgniarka pracująca na oddziale intensywnej terapii w nowojorskim Long Island Jewish Medical Center.

"When @realDonaldTrump announced Operation Warp Speed in May, doubters thought it couldn't be done. Today, as the DOD begins the vaccine's nationwide rollout, I hope all Americans will roll up their sleeves for a little stick to end our biggest challenge since WWII." A/SD Miller pic.twitter.com/hNWaJF5dqs