Paul McCartney: Zaszczepię się przeciw COVID

McCartney należy do kategorii osób, które będą szczepione w Wielkiej Brytanii w trzeciej turze (po pracownikach ochrony zdrowia i pensjonariuszach domów opieki i ich opiekunów). Będzie zaszczepiony wraz z innymi osobami w wieku powyżej 75 lat.

- Sądzę, że przez to przejdziemy, wiem, że przez to przejdziemy, to świetne wiadomosći o szczepionce. Przyjmę ją, gdy tylko będę mógł - powiedział McCartney.

McCartney stwierdził też, że bardzo chciałby już wróćić na scenę.