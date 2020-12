Stworzył bazę danych o epidemii. 19-latek z nagrodą RPO

Tegoroczna Nagroda RPO im. Pawła Włodkowica została przyznana 19-letniemu Michałowi Rogalskiemu, który od początku pandemii monitorował on sytuację związaną z zakażeniami i tworzył bazę danych, z której korzystał m.in. zespół Uniwersytetu Warszawskiego. Nastolatek poinformował o błędach w oficjalnych statystykach dotyczących zakażeń koronawirusem.

W uzasadnieniu przekazano, że "działalność Michała Rogalskiego jest wybitnym przykładem aktywnej postawy obywatelskiej, służy prawdzie i konsekwentnie wykorzystuje prawo do informacji publicznej".



Kapituła podjęła jednomyślną decyzję przyznając nagrodę 19-latkowi. - Zrobił coś niezwykłego, coś twórczego w młodym wieku, obnażył systemowy deficyt w tym zakresie, w jakim państwo ma go od dawna – wykorzystywanie informacji w obronie prawdy - tłumaczyła prof. Ewa Łętowska.

- W czasach fake newsów i dezinformacji młody człowiek służy demokracji za pomocą faktów. I to nie jest jednorazowy akt, tylko mrówcza praca, codzienna analiza, bez zapłaty. Większość osób wykazuje się postawą „co ja mogę, nie mam żadnych możliwości”. A tu mamy młodego człowieka, który siedział tylko przed komputerem, a zrobił coś niesamowitego. To, że odcięto go od informacji, tylko potwierdza wagę jego wielkiej pracy i zaangażowania - skomentowała Irena Lipowicz.