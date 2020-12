Koronawirus - czy trzeba dezynfekować pieniądze i dokumenty? Ekspert odpowiada Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Wygląda na to, że my się kompletnie nie zarażamy przez powierzchnie i przez przedmioty, no chyba że ktoś bezpośrednio weźmie skażony przedmiot od osoby chorej i go dotknie, to wtedy oczywiście ten wirus tam przez kilkadziesiąt minut jest jeszcze aktywny - powiedział dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem. Immunolog ocenił na antenie Radia Zet, że nie trzeba wykonywać "takich kosztownych operacji jak np. dezynfekcja banknotów czy dokumentów". Doradził także jak nosić maseczkę ochronną, żeby nie parowały okulary.