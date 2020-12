USA: Do kwietnia maski mogą uratować życie 66 tys. osób?

Prof. Mokdad nacisk na noszenie masek w USA nazywa "mądrą decyzją" i apeluje, by Amerykanie z zakładaniem masek nie czekali do 20 stycznia, gdy Biden zostanie zaprzysiężony na prezydenta.

Dr Michael Mina, epidemiolog z Harvard T.H. School of Public Health wyraża sceptycyzm co do tego, czy wszyscy Amerykanie posłuchają apelu Bidena biorąc pod uwagę, że w części stanów istnieje silny opór przed zakładaniem masek, które w USA zostały upolitycznione (mniej chętnie noszą je zwolennicy Republikanów, chętniej - wyborcy Partii Demokratycznej).

Dr Mina dodaje, że gdyby udało się przekonać Amerykanów do noszenia masek, mogłaby to być potężna broń w walce o spowolnienie tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa w USA.

USA są najciężej dotkniętym przez epidemię koronawirusa krajem świata. W Stanach Zjednoczonych wykryto ponad 15 mln zakażeń. Zmarło 286 189 chorych na COVID-19.