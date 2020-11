Koronawirus w USA: Dr Fauci martwi się o Święto Dziękczynienia

Dyrektor Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych oświadczył, że nadchodzące Święto Dziękczynienia (przypada w tym roku 26 listopada) jest źródłem jego niepokoju.

- To co mnie obecnie martwi to sytuacja, w której ludzie podróżują z różnych miejsc przyjeżdżając do domu na Święto Dziękczynienia - mówił w PBS dr Fauci.

Amerykański epidemiolog wskazywał jednocześnie, że w USA liczby dobowych zakażeń, hospitalizacji i zgonów chorych na COVID-19 rosną. Jak mówił w obliczu nadchodzącej zimy, kiedy "robi się coraz zimniej, co zmusza ludzi do spędzania czasu raczej pod dachem, niż na świeżym powietrzu", jest to "bardzo, bardzo poważne wyzwanie".