Koronawirus: Wzrost dobowej liczby zakażeń rośnie tydzień do tygodnia

W porównaniu do ubiegłego wtorku liczba zakażeń wykrytych w ciągu ostatniej doby wzrosła o ok. 1600. W porównaniu do liczby zakażeń koronawirusem wykrytych w poniedziałek liczba zakażeń wykrytych w ciągu ostatniej doby była o około 1500 wyższa.

Od marca w Czechach wykryto 502 534 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - ponad 80 procent zakażonych wróciło już do zdrowia.

Liczba aktywnych zakażeń w Czechach wynosi obecnie 78 203.

W czeskich szpitalach przebywa obecnie 5 497 zakażonych koronawirusem (6 proc. aktywnych przypadków).

826 chorych jest w stanie ciężkim.

Liczba zgonów chorych na COVID-19 w Czechach wzrosła do 7 499.