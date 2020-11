Rzecznik rządu: Otwarcie hoteli i restauracji niesie ogromne ryzyko Fotorzepa, Jakub Czermiński

- W tej chwili najważniejsze jest ograniczenie mobilności społecznej. Ferie w tym samym czasie, w domach, bo będzie zamknięta baza hotelowa i restauracyjna, to jest sposób na to, aby do czasu, kiedy zacznie się sezon szczepienny jeżeli chodzi o koronawirusa, żeby do tego czasu zmarło i zachorowało jak najmniej osób - mówi rzecznik rządu Piotr Müller.