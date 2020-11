Dla kogo Szpital Narodowy? Dyrektor: Dla każdego, kto nie jest w bezpośrednim stanie zagrożenia życia

Dziennikarz i reporter Paweł Reszka (w latach 2003-2006 korespondent "Rzeczpospolitej" w Rosji, potem redaktor "Dziennika", "Tygodnika Powszechnego", "Newsweeka", obecnie szef działu krajowego tygodnika "Polityka") zamieścił na Facebooku rozmowę z lekarzem spoza woj. mazowieckiego, który zgłosił się do pracy w tymczasowym szpitalu zorganizowanym na Stadionie Narodowym w stolicy.

Z rozmowy wynika, że szpital wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, w tym respiratory, stoi praktycznie pusty, a lekarze dyżurują w sektorach, w których nie ma ani jednego pacjenta.

"Składamy wniosek o pilne posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie szpitala. Ludzie potrzebują pomocy a nie propagandy" - komentował szef klubu KO Cezary Tomczyk.

O doniesienia, że załoga szpitala nie ma zadań, a placówka przyjmuje pacjentów, którzy "równie dobrze mogliby być leczeni w domu" w radiowej Jedynce pytany był dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym dr Artur Zaczyński.

- Ja jestem bardzo rozżalony, że media starają się kształtować politykę zdrowotną państwa i podają nieprawdę, jeżeli chodzi o działalność szpitala. Każdy początek działalności, każdy rozruch jest trudny. To jest nowe miejsce, nowi ludzie, to trzeba wszystko poustawiać, ustawić wszystkie procesy działalności, żeby to było najbezpieczniejsze dla pacjentów po pierwsze i bezpieczne dla pracowników - oświadczył.