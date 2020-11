Koronawirus w USA. Stan Nowy Jork wprowadza nowe obostrzenia

- Obserwujemy wzrost liczby zakażeń w kraju i na świecie, a Nowy Jork jest statkiem na fali COVID - powiedział Cuomo na spotkaniu z dziennikarzami dodając, że analiza kontaktów osób zakażonych koronawirusem wskazuje, iż wieczorne spotkania w barach, restauracjach, a także wyjścia do siłowni są głównym źródłem rozprzestrzeniania się koronawirusa w stanie.

Cuomo nakazał barom, restauracjom i siłowniom nieprzyjmowanie klientów po 22 i ograniczył liczbę osób, które mogą uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich do 10.

"To nasza OSTATNIA szansa, by powstrzymać drugą falę" - napisał burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, na Twitterze. Odsetek testów na koronawirusa SARS-CoV-2 dających w Nowym Jorku wynik pozytywny wzrósł do 2,52 proc.

Szkoły publiczne w mieście zostaną zamknięte a uczniowie zaczną uczyć się zdalnie, gdy odsetek ten wzrośnie do 3 procent.