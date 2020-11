Rząd wspomoże kulturę. Pieniądze m.in. dla Bayer Full

Większe kwoty przyznano teatrom i firmom produkcyjnym. Pieniądze trafią m.in. do Teatru Dramatycznego w Warszawie, Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatru Muzycznego w Gdyni i Teatru Muzycznego Roma.

W sieci pojawiło się wiele głosów krytycznych w sprawie przyznanych pieniędzy. Głos w tej sprawie na Twitterze zabrał minister Gliński.

"Nasi przeciwnicy od początku pandemii bezwzględnie wykorzystują ją w grze politycznej. My tak nie postępujemy. Stworzyliśmy mechanizmy umożliwiające na równych prawach uzyskanie rekompensat z tytułu poniesionych strat podmiotom z wielu branż, w tym objętej restrykcjami kultury. O tym, kto dostał wsparcie, nie decydowały sympatie, rodzaj uprawianej sztuki, ale algorytm pokazujący kto stracił przychody w wyniku pandemii. To nie są pieniądze dla jednej osoby, ale dla całych zespołów ludzi, którzy z dnia na dzień stracili środki do życia" - napisał szef resortu kultury.