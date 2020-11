Koronawirus w Polsce: Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o różnicy w liczbie zakażeń na Mazowszu Fotorzepa, Jakub Czermiński

|Różnica pomiędzy sumą potwierdzonych przypadków w woj. mazowieckim według danych MZ, a PSSE na dzień 15.11 wzrosła już do 14,2 tys." - napisał na Twitterze 16 listopada Michał Rogalski, twórca kompleksowej bazy danych na temat rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. - Jeżeli pan Michał Rogalski dotarł do tych danych to trudno mówić o jakiejkolwiek manipulacji - odpowiedział pytany o to rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.