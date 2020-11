Joe Biden: Potrzeba współpracy z Donaldem Trumpem. Może umrzeć więcej ludzi

Jak pisze agencja Associated Press, prezydent elekt USA Joe Biden oraz jego współpracownicy zaznaczają, że niezwykle istotne jest, aby zapoznali się z działaniami Białego Domu w celu kontrolowania pandemii kornawirusa oraz rozprowadzania potencjalnych szczepionek. Administracja Donalda Trumpa pracuje nad własnym planem dystrybucji. Sztab Bidena podkreślił, że jego zespół przejściowy prawdopodobnie będzie zmuszony do planowania tego na własną rękę, gdyż obecna władza to utrudnia. - Może umrzeć więcej ludzi, jeśli nie będziemy tego koordynować - powiedział Biden podczas konferencji prasowej w Wilmington w stanie Delaware. Prezydent elekt nazwał również dystrybucję szczepionek „ogromnym przedsięwzięciem” i podkreślił, że jeśli jego zespół będzie musiał czekać, aż obejmie urząd, aby zagłębić się w rządowy plan dystrybucji, będzie „spóźniony ponad miesiąc lub nawet półtora miesiąca".

