Lockdown w Niemczech. Merkel: W święta najbliżsi będą mogli się spotkać

- Nie możemy pozwolić, by to szybkie rozprzestrzenianie się wirusa doprowadziło do przeciążenia systemu służby zdrowia - przekonywała, broniąc decyzji o obostrzeniach.

Zdaniem Angeli Merkel, stosowanie się przez cztery tygodnie do wprowadzonych właśnie restrykcji może przełamać drugą falę epidemii.

Co ze świętami Bożego Narodzenia? Zdaniem niemieckiej kanclerz, jeśli Niemcy zmniejszą w listopadzie liczbę kontaktów społecznych, na Gwiazdkę będą mogli pozwolić sobie na więcej. - To będą święta w warunkach epidemii koronawirusa, ale to nie powinny być samotne święta - podkreśliła.

- Nie sądzę, by były wielkie imprezy noworoczne, ale członkowie najbliższej rodziny będą mogli się spotkać - powiedziała Angela Merkel dodając, że być może konieczne będzie stosowanie środków ochronnych.

Wspominając o jednym przykładzie kanclerz stwierdziła, że rodziny będą mogły odwiedzić dziadków po kilku dniach "wstępnej kwarantanny".

Angela Merkel zaznaczyła także, że zgodnie z konstytucją nie można zamykać kościołów, jeśli szkoły i żłobki działają.

Tzw. łagodny lockdown wprowadzono w Niemczech w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - 31 października Instytut Roberta Kocha poinformował o rekordowej liczbie wykrytych w ciągu doby zakażeń - 19 059.

W poniedziałek Instytut poinformował o wykryciu 12 097 zakażeń koronawirusem w ciągu doby - co jest znacznym spadkiem w porównaniu do danych soboty, ale stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego poniedziałku o 39,3 proc. co wskazuje na to, że epidemia w Niemczech wciąż się rozwija.

W minionym tygodniu w Niemczech wykrywano ponad 100 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców.