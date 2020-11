W Niemczech rozpoczął się lockdown. Trend jest niepokojący

W poniedziałek Instytut poinformował o wykryciu 12 097 zakażeń koronawirusem w ciągu doby - co jest znacznym spadkiem w porównaniu do danych soboty, ale stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego poniedziałku o 39,3 proc. co wskazuje na to, że epidemia w Niemczech wciąż się rozwija.

W minionym tygodniu w Niemczech wykrywano ponad 100 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców.