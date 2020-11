Covidowe statystyki po rosyjsku. Dziwna zależność przez ponad miesiąc

Rzecznik zauważył, że taki stosunek chorych do wyleczonych budzi wątpliwości co do wiarygodności oficjalnych informacji, przekazywanych przez władze. Zwrócił się w tej sprawie do szefa lokalnej centrali ds. walki z pandemią, apelując o wyjaśnienie procedury przygotowania i publikacji danych operacyjnych oraz zapewnienie dostępności rzetelnych informacji.

Na początku października kilka petersburskich mediów zwróciło uwagę na anormalne statystyki. Gdy 23 października napisał o tym niezależny portal Meduza, już następnego dnia stosunek chorych do ozdrowiałych zmienił się.