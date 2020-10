Budka: Szumowski mówił "teraz czas na wakacje"

- Unikaliście tej debaty, bo zajmowaliście się samymi sobą. Walczyliście o stołki, wpływy, dzieliliście pieniądze. A Polaków zostawiliście samych - krytykował koalicję rządzącą lider Platformy Obywatelskiej.

- Dziś padł kolejny rekord zachorowań, ponad 10 tysięcy przypadków, 130 osób zmarło, ludzie nie mogą dodzwonić się do sanepidu, szkoły nie wiedzą co robić - a pan jest zadowolony z siebie - mówił do premiera Budka.

- Pan śmie mówić o ograniczeniu kontaktów społecznych? To pan mówił: nie ma się czego bać. Zamiast z pandemią pan walczy z prawdą, a prawda jest taka, że doszliśmy do ściany - to jest opinia lekarzy. Czas spojrzeć prawdzie w oczy - dodał przewodniczący PO.