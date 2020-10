Premier w orędziu: Wykorzystaliśmy czas po I fali epidemii

- Właśnie dlatego wybraliśmy strategię, która odrzuca skrajności. Idziemy drogą środka i stosujemy optymalne rozwiązania - przekonywał premier. - W tej ciężkiej walce jesteśmy mądrzejsi o doświadczenie zdobyte podczas I fali epidemii. Podejmowane wiosną szybkie działania nie tylko ochroniły życie i zdrowie Polaków, ale też dały czas na przygotowanie się do wyzwań, z którymi mierzymy się teraz. Wykorzystaliśmy ten czas. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt: respiratory, dodatkowe łóżka szpitalne, środki zabezpieczające personel medyczny. Każdego dnia zasoby te trafiają do szpitali w całej Polsce, by służyć pacjentom - mówił Mateusz Morawiecki.

- Dochodzi jednak także do łamania obowiązujących reguł i nieprzestrzegania środków zapobiegawczych. Będziemy na takie zachowania reagować - bo stosowanie się do nakazów i wymaganych obostrzeń jest w interesie nas wszystkich - zaznaczył szef rządu, dodając, że „wygrać z epidemią możemy tylko zjednoczeni”. - Przekonaliśmy się o tym w Sejmie, gdy udało się sprawnie przeprowadzić ustawę, która stanowi ważny krok na drodze do opanowania drugiej fali epidemii - zaznaczył.

- Najbliższe dni, tygodnie i miesiące będą trudne - dodał premier. - Codzienny wysiłek lekarzy i całej służby zdrowia oraz działania rządu i administracji państwowej to wciąż podstawa walki z epidemią. Ale to wszystko może być za mało, jeśli nie włączymy się do tej walki solidarnie jako wspólnota, jako naród. Dlatego zwracam się do państwa - do wszystkich obywateli, do wszystkich grup społecznych i zawodowych, do młodych i seniorów:

proszę, nie lekceważmy zagrożenia, stańmy razem do walki z wirusem. Wszędzie, gdzie jesteśmy, stosujmy żelazną zasadę DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka. Dbajmy o częste wietrzenie pomieszczeń. Zadbajmy również o swoje bezpieczeństwo korzystając na telefonie z aplikacji STOP COVID. Pamiętajmy, aby nieść pomoc osobom starszym, które powinny zostać w domach. Bądźmy odpowiedzialni – dbając o siebie, dbamy też o innych - mówił.

- Każda nasza codzienna, nawet drobna decyzja ma dziś ogromne znaczenie. Stawką tej walki jest bowiem zdrowie i życie naszych bliskich. Naszych sąsiadów, znajomych, przyjaciół, członków rodziny. Wreszcie – być może każdego z nas. Musimy pokonać tę epidemię. Jako naród zawsze potrafiliśmy być odważni i ofiarni - zakończył swoje wystąpienie premier Morawiecki.