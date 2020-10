Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 28 października AFP

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w Polsce wzrosła do 280 229, liczba zgonów osób zakażonych - do 4 615 *** 27 października resort zdrowia informował o 16 300 przypadkach koronawirusa wykrytych w ciągu doby - to dobowy rekord *** Od 24 października w czerwonej strefie znalazła się cała Polska - od tego dnia placówki gastronomiczne mogą serwować jedzenie tylko na wynos, a seniorzy powyżej 70. roku życia mają pozostać w domach **** Od 26 października klasy 4-8 w szkołach podstawowych wchodzą w tryb nauczania zdalnego *** W UE i na obszarze EOG najgorsza sytuacja epidemiczna panuje w Belgii i Czechach, najlepsza w Norwegii i Estonii*** Na całym świecie potwierdzono ok. 43,8 mln zakażeń koronawirusem *** Liczba zgonów osób zakażonych SARS-CoV-2 przekroczyła 1,163 mln osób.