Wizyta na cmentarzu: Rząd będzie apelował. Nie nałoży ograniczeń Adobe Stock

- Do osób, które nie wierzą w koronawirusa i "antymaseczkowców": "zapraszam" te osoby do szpitala. Opamiętajmy się! To nie jest ściema, to nie jest wymysł polityków - mówi wiceszef Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska