Warszawa od soboty może trafić do strefy czerwonej

Z ostatnich danych dotyczących Warszawy wynika, że miasto zakwalifikuje się do strefy czerwonej.

Ministerstwo zdrowia przyjęło, że jeżeli w ciągu 14 dni na 10 tys. mieszkańców przypada co najmniej 12 nowych przypadków zakażeń, rejon trafia do strefy czerwonej.

W stolicy mieszka 1,790 mln mieszkańców. Granica między strefą żółtą a czerwoną wynosi w ciągu dwóch tygodni 2149 przypadków. Z najnowszych danych wynika, że w ostatnich dwóch tygodniach przypadków było 2832 - informuje Onet.pl. Tylko w ciągu ostatniej doby odnotowano 350 nowych infekcji. Warszawa zakwalifikuje się do strefy czerwonej, nawet jeśli przez dwie najbliższe doby nie dojdzie do żadnego zakażenia.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informuje, że zaktualizowana mapa zostanie przedstawiona w czwartek.

Rzeczniczka stołecznego ratusza mówi, że władze stolicy przygotowują się na każde rozwiązanie. - Na razie nie mamy informacji ze strony organów państwowych, by Warszawa miała stać się strefą czerwoną. Liczymy, że jeżeli taka decyzja zapadnie, dowiemy się o tym wcześniej, a nie w czwartek z konferencji prasowej w telewizji i że rząd skonsultuje to z nami. Oczywiście dostosujemy się do wszystkich wytycznych, bo naszym priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców - powiedziała Karolina Gałecka.

