Dr Grzesiowski: Zamknąć szkoły w strefach czerwonych

Część nauczycieli obawia się zarażenia się od dzieci, które w większości bezobjawowo przechodzą zakażenie koronawirusem. Czy w związku z tym należy zamknąć szkoły i wrócić do nauczania zdalnego? Pytany o to w RMF FM dr Paweł Grzesiowski zastrzegł, że analiza danych epidemiologicznych nie jest pełna, ale na jej podstawie "mamy pewne podejrzenia i to mocno ugruntowane", że w szkołach odbywa się transmisja wirusa.

- Dlaczego tak uważam? Otóż najważniejszym dla nas elementem, o którym my w tej chwili nie wiemy wiele, jest przenoszenie wirusa przez osoby skąpoobjawowe. Czyli ktoś wygląda na zdrowego, a jest chory i zaraża - wyjaśnił Grzesiowski.



W przypadku zamknięcia szkół rodzice będą musieli zostać w domach z dziećmi, co nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę. Dopytywany o to Grzesiowski zastrzegł, że nie proponuje zamykania szkół na cały semestr. - Mówię tutaj wyraźnie o tym, żeby zamknąć szkoły w strefach czerwonych, które jak wiemy, dosyć szybko mogą się zmieniać. To znaczy: jeśli dwa-trzy tygodnie potrwa taki minilockdown, to strefa czerwona staje się np. strefą żółtą, czyli spada po prostu liczba zachorowań - powiedział.



Rozmówca RMF FM podkreślił, że szkoła to nie tylko ruch dzieci w klasach, lecz także mnóstwo osób dorosłych - nauczyciele, personel pomocniczy, a także "wielki ruch w środkach komunikacji miejskiej".