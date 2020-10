Prezes NRL: Miejsc dla chorych na COVID już brakuje

Na pytanie o to, czy w Polsce nie przeprowadza się zbyt małej liczby testów, Matyja odparł, że "od marca mówi o tym, by testować, testować, testować.

- Zaproponowałem kolejne rozwiązanie ministrowi (zdrowia - red.) by jak najszybciej na testy mogli kierować nie tylko lekarze rodzinni, ale wszyscy. Mamy 100 tys. praktyk lekarskich w Polsce - nic nie stoi na przeszkodzie, by każdy lekarz w naszym kraju mógł kierować do przeprowadzania testów - przekonywał Matyja.

Jego zdaniem "wówczas szybciej będziemy mogli zidentyfikować bezobjawowych pacjentów, lub skąpoobjawowych".

Pytany o wzrost liczby wykrywanych w Polsce zakażeń (od piątku wykrywanych jest codziennie ponad 1300 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2), Matyja zwrócił uwagę, że do czasu zmiany wytycznych resortu zdrowia we wrześniu "ok. 50 proc. testów przeprowadzaliśmy u chorych już zdiagnozowanych". - Aby chorzy na COVID-19 mogli wrócić do normalnego funkcjonowania musieliśmy przeprowadzić dwa testy negatywne - dodał. Obecnie do uznania kogoś za ozdrowieńca testy nie są już konieczne.