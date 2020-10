Prof. Simon: Jak walczyć z wirusem jak mamy takie społeczeństwo?

Prof. Simon zarzucił polskim politykom, że "jeszcze kilka miesięcy temu opowiadali o zwycięstwach nad epidemią". - To były absurdy. Ludzie przestali wierzyć (w epidemię) - mówił.

- Nasze społeczeństwo i tak jest buntownicze, i dość agresywne. Musimy przestrzegać solidarności społecznej z chorymi, biednymi, słabszymi osobami, które mogą cierpieć - dodał prof. Simon.

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mówił, że w jego klinice już dziś nie ma gdzie kłaść chorych na COVID-19.

- Epidemia się utrwaliła, skoro jesteśmy w bliższych kontaktach, to do zakażeń dochodzi. Trzy miesiące się awanturujemy o wesela - czy nie można było od początku zmniejszyć (liczby ich uczestników - red.)? A co z mszami? A co z pogrzebami, gdzie na siłę się ludzie pchali? - pytał prof. Simon.

- Koronawirus będzie się szerzył bez przekonania społeczeństwa (że jest zagrożeniem - red.) - mówił również ekspert.

Prof. Simon przekonywał też, że jeśli spotykamy osobę, która nie przestrzega obostrzeń i która nie reaguje na zwrócenie jej uwagi "trzeba wzywać policję, straż miejską i to wszystko ezgekwować". - Inaczej epidemii nie pokonamy - dodał.